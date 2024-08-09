آية شحاتة تهزم لاعبة إسبانيا في التايكوندو وتتأهل لربع نهائي أولمبياد باريس

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 أغسطس 2024 12:32 مساءً - تأهلت آية شحاتة، لاعبة منتخب مصر للتايكوندو، إلى ربع نهائي أولمبياد باريس 2024 بعد الفوز على المصنفة الثامنة عالمياً الإسبانية بورجيس 2-1 فى وزن 67 كجم.

وتعول البعثة المصرية الكثير على أكثر من لعبة اليوم لتحقيق ميدالية أولمبية جديدة في أولمبياد باريس 2024 ، خاصة فى ألعاب التايكوندو ورفع الأثقال والخماسي الحديث من اللاعبين المرشحين والمتميزين علي مستوي اللعبة عالميا.

يأتي في مقدمة اللاعبين المرشحين لتحقيق ميدالية اليوم سيف عيسي لاعب التايكوندو والذي سيخوض منافسات 80 كجم اليوم في مواجهة بطل الدنمارك فى ثمن النهائي، والتي تنطلق الساعة 1:15 ظهر اليوم.

أما أحمد الجندي من لعبة الخماسي الحديث والمرشح بقوة لتحقيق ميدالية اليوم من خلال فيستكمل المنافسات في نصف النهائي للفروسية في الساعة 2:40 ظهر اليوم، ويخوض نصف النهائي السباحة الساعة 3:10 مساء اليوم، ويختتم المنافسات بنصف نهائي الليزر رن في تمام الساعة 5:40 مساء اليوم التي ينتظر فيها المصريون تحقيق ميدالية أولمبية جديدة.

وهناك آمال كبيرة في إمكانية حصول كريم كحلة لاعب الأثقال في وزرن 89 كجم علي ميدالية في منافسات اليوم التي تنطلق الساعة الرابعة عصر اليوم وهو نفس الأمر بالنسبة لنعمة سعيد بطلة رفع الأثقال في وزن 71 كجم والتي تبدأ منافستها في الساعة 8:30 مساء اليوم.