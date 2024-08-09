نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد الأعمال الإنشائية بمجمع مدارس عمرو بن العاص ببولاق الدكرور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نسب تنفيذ الأعمال الإنشائية لمجمع مدارس عمرو بن العاص بشارع المساكن ومدرسة مجدى يعقوب بشارع الملكة بنطاق حى بولاق الدكرور، وذلك خلال جولة تفقدية قام بها المحافظ للتأكد من سير العمل وفقًا للجداول الموضوعة للإنتهاء من الإنشاءات لضمان تسليمها ودخولهم للخدمة في المواعيد المحددة.

و أكد محافظ الجيزة أن مجمع المدارس الجارى إنشاءه ببولاق الدكرور من شأنه دعم ملف إستدامة التعليم بالمحافظة حيث يساعد على تحقيق أهداف المحافظة في توزيع الطلاب بنطاق جغرافي قريب من محل السكن دون الحاجه إلى إدراجهم بمدارس تبعد العديد من الكيلومترات عن مسكنهم الامر الذي كان يسبب عناء لأولياء الأمور مؤكدا ان مجمع المدارس سيساهم في إستيعاب أعداد كبيرة وتفتيت الكثافات الطلابية بالمدارس المجاورة.

وأضاف المحافظ أنه من المقرر أن يخدم المجمع شريحة عريضة من الطلاب حيث تم توفير مختلف أنواع المدارس للتعليم الأساسى والإبتدائى والثانوى والثانوى الصناعى بالإضافة للمدارس الرسمي لغات والدولى والمدرسة اليابانية.

وأوضح محافظ الجيزة أن المجمع يضم 10 مدارس منها مدرستان للتعليم الأساسى وهما مدارس ( عدلى منصور، خالد بن الوليد) و3 مدارس للتعليم الثانوى وهى مدارس ( الثانوية بنين، الثانوية بنات، الثانوى الصناعى) ومدرسة للتعليم الإبتدائى وهى مدرسة ( المهندس شريف إسماعيل ) ومدرستان للتعليم الرسمى لغات وهما مدارس ( عمرو بن العاص، الشهيد إبراهيم الرفاعى) والمدرسة الدولية والمدرسة اليابانية بشارع المساكن.

كما شملت الجولة تفقد مدرسة مجدى يعقوب للتعليم الأساسى بشارع الملكة والتي يجرى إنشاءهم جميعًا لخدمة أهالى بولاق الدكرور والأحياء المجاورة.

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