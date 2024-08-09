الأرصاد: فرص الأمطار الرعدية مستمرة على عدة مناطق وقد تصل للسيول

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 أغسطس 2024 01:29 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار فرص سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحياناً قد تصل لحد السيول على مناطق من (حلايب وشلاتين -رأس بناس-مرسى علم- أبوسمبل - أسوان - الوادي الجديد)، يصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق.

ويشهد اليوم الجمعة، طقسا شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 30.