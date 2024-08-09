«داون تاون العلمين الجديدة»: 100% نسبة الإشغال في الويك إيند

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 أغسطس 2024 01:29 مساءً - قال المهندس محمد جابر المشرف على منطقة الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، إنّ المنطقة تنقسم إلى مرحلتين، الأولى بيعت كل وحداتها، والمرحلة الثانية قيد التنفيذ بنسبة 80%.

وأضاف «جابر»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي ودينا شرف: «المنطقة تشمل 1320 وحدة في المرحلة الأولى، و896 وحدة في المرحلة الثانية والتسليم سيكون قريبا».

وتابع، أن منطقة البلازا تربط الجناحين الشرقي والغربي بالمشروع على مساحة 6100 متر فيها 4 منافذ بيع، مساحة المنفذ الواحد 100 متر ويقام فيها الحفلات وأي أنشطة ترفيهية في الداون تاون.

وأكد، أن الأدوار الأرضية تجارية تشمل 111 فراغا تجاري بيع 56 منهم، وفي الصيف المقبل سيشهد بدء التشغيل، كما يوجد في المنطقة 2 حمام سباحة و2 نادي صحي، وجرى تشغيل حمام منهم، ونسبة الإشغال في المشروع من 70% لـ80% في الأيام العادية، و100% في الويك إيند.