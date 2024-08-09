«إكسترا نيوز» تعرض تقريرا عن مميزات السياحة في مدينة العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 أغسطس 2024 01:29 مساءً - عرضت قناة اكسترا نيوز، تقريرا تلفزيونيا، يستعرض حركة السياحة في مدينة العلمين الجديدة، حيث تعد مدينة العلمين الجديدة إحدى أشهر المعالم السياحية وتتمتع بموقع استراتيجي متميز في وسط الساحل، وتضم العديد من الشواطئ الرملية ذات المياه الصافية وتضم مجموعة من الاحياء السكنية والتجارية والمعالم السياحية.

وتناول التقرير أن العلمين الجديدة يقبل على زياراتها الزائرين من المصريين والأجانب وتقع على أجمل شواطئ في العالم بالألوان الفيروزية وتضم الكورنيش والممشى السياحي كما تضم المدينة التراثية التي تجمع تراث مطروح والصحراء الغربية.

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة مهرجان العلمين الجديدة فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التى شهدتها منطقة الساحل الشمالى الغربى بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة فى المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، والتأكيد على دور القوى الناعمة فى دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.