اللجنة الأولمبية المصرية بشأن واقعة المصارع كيشو: إذا ثبتت إدانته سيتعرض للشطب

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 أغسطس 2024 04:29 مساءً - قرر المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إحالة اللاعب محمد إبراهيم كيشو إلى لجنة الهيئات والأندية والقيم برئاسة اللواء شريف القماطي للتحقيق فيما نسب إلى اللاعب من تصرفات غير مسئولة، وذلك بعد انتهاء مشاركته في منافسات دورة الألعاب الأوليمبية، وقبل ساعات من رحلة عودته لمصر.

وكلف المهندس ياسر إدريس الدكتور علاء جبر رئيس البعثة المصرية، والمهندس عبد العزيز غنيم، للتحقيق في غياب اللاعب، وأفاد رئيس اتحاد المصارعه ورئيس وفد المصارعة بأن اللاعب غادر البعثة بإذن من رئيس وفد المصارعة لمشاهدة المباراة النهائية للمصارعة فى وزنه، ولم يعد لمقر البعثة وأغلق تليفونه.

وطالب المهندس ياسر إدريس لجنة الهيئات والأندية والقيم بالتطبيق الصارم للوائح في حق اللاعب وأي مسئول آخر في وفد المصارعة، تثبت مسئوليته عن تلك التصرفات. وفي حال ثبوت مخالفة اللاعب فإن العقوبة قد تصل إلى الشطب النهائي واستبعاده من ممارسة اللعبة محلياً ودولياً.