تشكيل فرنسا ضد إسبانيا فى نهائي أولمبياد باريس 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 أغسطس 2024 06:32 مساءً - أعلن منتخبا فرنسا وإسبانيا التشكيل الرسمي للمباراة النهائية لمنافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، والمقرر لها في السابعة مساء اليوم، الجمعة، على ملعب "حديقة الأمراء"، معقل فريق باريس سان جيرمان. فرنسا ضد إسبانيا



ويخوض منتخب فرنسا المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ريستيس.

الدفاع: لوكيبا، بادي، تروفيرت وسيلدييليا.

الوسط: ميلوت، كوني وشوتارد.

الهجوم: ماتيتا، أوليس، ولاكازيت.

تشكيل فرنسا

في المقابل يبدأ إسبانيا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيناس.

الدفاع: بوبيل، جارسيا، كوبارسي وميراندا.

الوسط: باريوس، باينا وفيرمين لوبيز.

الهجوم: اوروز، جوميز ورويز.

تشكيل اسبانيا

يستضيف منتخب فرنسا نظيره منتخب إسبانيا على ملعب بارك دي برينس"حديقة الأمراء" في نهائي منافسة كرة القدم بطولة دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، المقامة حاليًا بالعاصمة الفرنسية.

موعد مباراة فرنسا ضد إسبانيا

وتنطلق مباراة نهائي كرة القدم بين فرنسا ضد إسبانيا، في تمام السابعة من مساء اليوم الجمعة، وتنقله قناة beIN Sports HD 1.

ويطمح منتخب الديوك لحصد الميدالية الذهبية على مستوى كرة القدم في الأولمبياد، بعد نسخة 1984، بعد فوزه على البرازيل، بثنائية نظيفة.

وستخوض فرنسا المضيفة للدورة الحالية، نهائي كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الأولمبية لأول مرة منذ 40 عاما وتحلم فرنسا بالفوز بالميدالية الذهبية الثانية، بعد 40 عاما من أول ميدالية لها.

كما يطمع منتخب إسبانيا بالفوز بالميدالية الذهبية الثانية بعدما توج بها في نسخة 1992.

وتأهل منتخب فرنسا، لنهائي أولمبياد باريس 2024، بعد تغلبه على منتخب مصر، بثلاثة أهداف مقابل هدف، بعد امتداد اللقاء إلى الأشواط الإضافية. بينما وصل المنتخب الإسباني على حساب منتخب المغرب، بهدفين مقابل هدف.

وتعد مواجهة الجمعة، النهائي الأوروبي الأول على الميدالية الذهبية في الأولمبياد، منذ نسخة عام 1992، عندما تغلب منتخب إسبانيا على نظيره البولندي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

فرنسا ضد إسبانيا

وتتسلح كتيبة المدرب تييري هنري بمجموعة من اللاعبين أبرزهم الثلاثي الهجومي ميشيل أوليسيه - جان فيليب ماتيتا - وألكساندر لاكازيت.

كما يتمتع دفاع الديوك بالقوة الحديدية حيث لم تهتز شباك منتخب فرنسا سوي مرة واحدة في مباراة مصر في قبل النهائي.

بينما يعتمد منتخب إسبانيا علي خماسي الوسط، أليكس باينا، بابلو باريوس، إيمار أوروز، فيرمين لوبيز، سيرجيو جوميز، وأيضًا الثنائي الدفاعي إريك جارسيا، وباو كوبارسي.

بدأ منتخب الديوك مشواره بالفوز في مباريات دور المجموعات على الولايات المتحدة، بثلاثية نظيفة، وعلي غينيا بهدف نظيف، وأكتسح نيوزيلندا بثلاثية نظيفة، ثم تخطي الأرجنتين في دور ربع النهائي، بهدف نظيف، وفاز على منتخب مصر في نصف النهائي 3 - 1 بعد امتداد المباراة للأشواط الإضافية.

وخاض منتخب إسبانيا حتى الآن 5 مباريات سجل خلالها 4 انتصارات وخسر واحدة وسجل 11 هدفًا بينما استقبلت مرماه حتى الآن 5.

نجح 19 منتخبا في التتويج بالميدالية الذهبية الذهبية في منافسات كرة القدم بدورات الألعاب الأولمبية على مدار التاريخ.

ويعتبر منتخب المجر الأكثر تتويجًا بالميدالية الذهبية في الأولمبياد لكرة القدم برصيد 3 مرات ثم يأتي الأرجنتين وإنجلترا والإتحاد السوفيتي واورجواي برصيد لقبين لكل منهم.

فيما حصد 14 منتخبا الميدالية الذهبية مرة واحدة وهم ،البرازيل، يوغوسلافيا، بولندا، إسبانيا، ألمانيا، نيجيريا، فرنسا، إيطاليا، السويد، بلجيكا، تشيكوسلوفاكيا، المكسيك، كندا، الكاميرون.