نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول رد من الداخلية على فيديو الألفاظ البذيئة داخل أحد المساجد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وزارة الداخلية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ملابسات تداول مقطع فيديو على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى

متضمنًا قيام عدد من الأشخاص باللهو داخل أحد المساجد، وتعلق أحدهم بالحبال داخل صحن المسجد.



أوضح البيان أنه بالفحص أمكن تحديد مكان حدوث الواقعة بأحد المساجد بالدقهلية وتبين أن مقطع الفيديو المشار إليه "قديم تم تصويره عام 2022 إبان القيام بأعمال إنشائية داخل المسجد محل الواقعة".. كما تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة الظاهرين بمقطع الفيديو (4 طلاب - مقيمون بمحافظة الدقهلية) وأقروا بارتكابهم الواقعة وتصويرها بهاتف أحدهم بقصد اللهو.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.