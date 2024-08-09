الاعتذار عن الكأس واستكمال الدورى بالناشئين أبرز قرارات الأهلى بعد جلسة كولر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 أغسطس 2024 10:37 مساءً - عقد رئيس النادي الاهلي اجتماعًا مطولًا ظهر اليوم مع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، تم من خلاله مناقشة كافة الملفات المتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم بما يحقق المساندة والدعم الكامل للفريق وجهازه الفني والاستعداد القوي للموسم الجديد. خلال الاجتماع استمع رئيس النادي لوجهة نظر كولر في كافة الأمور الفنية.

وانتهى الاجتماع إلى رؤية متكاملة تحقق مصلحة الفريق وتحافظ على مسيرته الناجحة على المستويين المحلي والقاري.. وتم الاستقرار على الآتي:-

- منح الجهاز الفني إجازة ابتداءً من اليوم نظرًا لحالة الإرهاق الشديدة وضغط المباريات المتتالية طوال الفترة الماضية.

- تكليف سامي قمصان المدرب العام، بقيادة الفريق في المباريات الثلاث المتبقية من بطولة الدوري.

- منح اللاعبين الذين خاضوا عددًا كبيرًا من المباريات على مدار الموسم راحة ابتداءً من اليوم والاستعانة بعدد من الناشئين في المباريات المقبلة.

- الاعتذار عن عدم استكمال بطولة كأس مصر بعد الاستماع إلى رؤية مارسيل كولر، والعرض على مجلس الإدارة الذي وافق بالإجماع.

- اللاعبو ن الذين يقع عليهم الاختيار للانضمام إلى المنتخب ضمن الأجندة الدولية القادمة سوف ينضمون للمعسكر أول سبتمبر، ويقوم الجهاز الفني للأهلي بوضع برنامج تأهيلي للحفاظ على مستواهم البدني.

- البدء في الترتيب لكافة الأمور المتعلقه بإعداد الفريق للموسم الجديد بالتشاور مع المدير الفني، على أن يتم الحسم بعد الانتهاء من مسابقة الدوري يوم 17 الجاري، وبما يحقق المصلحة الفنية للفريق.

- إرسال طلبات النادي المالية ردًّا على العرض الفرنسي الذي تلقاه المدافع محمد عبد المنعم، التي تليق بالأهلي وقيمته، وإمكانات اللاعب المتميزة، وبما يضمن مصلحة الفريق.