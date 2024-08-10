إبراهيم عبد الجواد: مسرحية السندباد بالعلمين الجديدة تشهد حضور كل أفراد الأسرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 أغسطس 2024 10:29 صباحاً - قال الإعلامي إبراهيم عبد الجواد المتحدث الرسمي باسم مهرجان العلمين ومقدم برنامج "صباح العلمين" على قنوات المتحدة، إن النجم كريم عبد العزيز يواصل عرض مسرحية السندباد ضمن فعاليات مهرجان العملين الجديدة، متابعا: "كريم عبد العزيز واحد من أهم نجوم الوطن العربي.. وخلال الـ 3 أيام للعرض تشهد المسرحية إقبالا كبيرا".

وأضاف خلال برنامج "صباح العلمين": "أحلي حاجة في عرض مسرحية السندباد أن الأسرة المصرية موجودة.. ونشهد عودة للمسرحيات خلال فعاليات مهرجان العلمين.. الأسرة المصرية بمختلف المستويات والأعمار متواجدة.. والضحك اللطيف والناس كلها خارجة مبسوطة وفرحانة.. وكريم عبد العزيز نجم محبوب وجميل وفيها كل السمات والصفات اللى الواحد يتمني أنها تكون موجود في نجم تعتبره واحد من أفراد الأسرة المصرية.. والمسرحية مكسرة الدنيا في العلمين الجديدة".

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.