إبراهيم عبد الجواد: 30 ألف حضروا حفل عمرو دياب بمهرجان العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 أغسطس 2024 10:29 صباحاً - قال الإعلامي إبراهيم عبد الجواد المتحدث الرسمي باسم مهرجان العلمين ومقدم برنامج "صباح العلمين" على قنوات المتحدة، إن مهرجان العلمين شهد بالأمس فعاليات مميزة جدا على رأسها حفل النجم الكبير الهضبة عمرو دياب، متابعا: "اللي مشرفنا في كل حتة في الدنيا".

وأضاف خلال برنامج "صباح العلمين": "عمرو دياب قدم بمهرجان العلمين واحدة من أجمل حفلاته خلال السنوات الماضية وسط حضور كبير يقترب من 30 ألف متفرج موجود في العلمين الجديدة على مسرح مخصص للحفلات الكبيرة سواء الحفلات الغنائية أو غيرها ومجهز بشكل كامل وعلى أحدث مستوي وكل التفاصيل.. وعمرو دياب كان في منتهي الروقان وامبارح طول عن الوقت العادي من كثر انبساطه بالأجواء وشكر الشركة المتحدة على المجهود".

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.