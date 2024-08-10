مهرجان العلمين الجديدة فى نسخته الثانية.. عروض مسرحية مميزة وممتعة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 أغسطس 2024 10:29 صباحاً - عرض برنامج "العالم علمين" الذي تقدمه الإعلامية ليلى عمر، عبر القناة الأولى المصرية، تقريرا يكشف العروض المسرحية الممتعة بمهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية.

وأوضح أن النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة المقام حاليًا في مدينة العلمين الجديدة تشهد مجموعة مميزة من العروض المسرحية تُعرض لأول مرة في هذا الحدث الكبير، حيث يقدم المهرجان ما يقرب من 9 عروض مسرحية فريدة.

وأشار التقرير إلى أن العروض المسرحية " الشهرة" من إخراج خالد جلال التي استمرت لمدة ثلاثة أيام في المهرجان.

ومن المقرر أن تعرض مسرحية "السندباد" من بطولة النجمين؛ كريم عبدالعزيز ونيللي كريم، بدءًا من اليوم وحتى العاشر من أغسطس، ويشمل برنامج المهرجان مسرحية "التليفزيون" التي يشارك في بطولتها حسن الرداد، وإيمي سمير غانم التي ستعرض على مسرح "U" من الخامس عشر وحتى السابع عشر من أغسطس بالتعاون مع هيئة الترفيه وموسم الرياض.

وفي نهاية الشهر، يستمتع الجمهور بمسرحية "البنك سرقوه" من بطولة أشرف عبدالباقي وكريم محمود عبدالعزيز، التي ستعرض من الخميس في الـ22 أغسطس حتى السبت 24 أغسطس، ليقدم المهرجان وجبة مسرحية دسمة للجمهور لرس البهجة على الوجوه بتوقيع ألمع النجوم.