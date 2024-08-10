نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفيرة مشيرة خطاب: عملنا تدريب 9 آلاف شاب في مصر على ثقافة حقوق الإنسان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الشباب يمثّل مستقبل مصر المشرق، وأن المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي أُنشئ بموجب قرار صادر عن الأمم المتحدة، هو مؤسسة مستقلّة، تهدف إلى مساعدة الدولة المصرية في نشر ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين.

جاء ذلك خلال فعّاليات النسخة الأولى من "منتدى الشباب وحقوق الإنسان"، الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم السبت.

ووجّهت "خطاب" الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وصفته بأنه واضع النواة الأولى لمنتديات الشباب، التي كانت ملتقى موسع لتلاقي جميع الأفكار، مهما اختلف أصحابها من الشباب.

وأشادت "خطاب" بالدور الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب، في دعم وتدريب الشباب، مؤكدةً أن منتديات الشباب التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت صاحبة الفضل في إفراز كوادر شبابية، واعية، وقادرة على تولّي المسؤولية، وقد ظهر ذلك في كثير من نواب الوزراء والمحافظين.

وأشارت "خطاب" إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان عمل على تدريب 9 آلاف شاب، على ثقافة حقوق الإنسان؛ من أجل المساهمة في نشر التوعية وثقافة حقوق الإنسان، مشددةً على أننا أمام حدث مهم، وهو اليوم العالمي للشباب، والذي يوافق 12 أغسطس من كل عام.

وكانت قد انطلقت اليوم السبت، فعّاليات المنتدى الأول للشباب وحقوق الإنسان، الذي ينظّمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، تحت عنوان "معًا لتعزير دور الشباب في إرساء قيم ومفاهيم حقوق الإنسان بالجمهورية الجديدة".

جاء ذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، والهيئات العامة، ورؤساء منظمات المجتمع المدني، والكيانات والتنظيمات الشبابية، والاتحادات الطلابية، ورؤساء لجان الشباب من النقابات العمالية، والمهنية، وأمناء شباب الأحزاب.

ويناقش المنتدى أهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشباب، والعلاقة الوثيقة بين الاقتصاد وحقوق الإنسان والتنمية، ودور الشباب في تعزيز التنمية المستدامة، فضلًا عن تبادل الشباب لوجهات نظرهم حول الفرص والتحديات.

