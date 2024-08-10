نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحدة السكان بالجيزة تنفذ ٥٣ ندوة وقافلة استفاد منها ٣٨٠٤ مواطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على تقديمه سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ كافة المبادرات الخاصه بمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية والذي سيساهم في معالجة الزيادة السكانية التي تلتهم جهود التنمية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين ولتنفيذ استراتيجية السكان وخطة الدولة نحو التنمية المستدامة ٢٠٣٠ .

تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال اطلاعه علي جهود وحدة السكان لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس فى خفض معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين ودعم الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية ٢٠٣٠.

وأشار محافظ الجيزة بأنه تم تنفيذ ٥٣ ندوة وقافلة استفاد منها ٣٨٠٤ مواطن ومواطنة وضمت ندوات وقوافل لتوعية المواطنين منها " مبادرة خلفتك مسئوليتك.. احسبيها صح، مبادرة الزواج مش جهاز غسالة واحدة كفاية، قوافل طبية والترابط مع المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، مبادرة امسك قلمك.. وتعلم، مبادرة صحتنا في بيئتنا.. شارك في حمايتها".

ففي اطار مبادرة خلفتك مسئوليتك احسبيها صح قام مركز ومدينة العياط بتنفيذ عدد ٧ ندوات استفاد منها ٤٤٠ سيدة، وفي منشاة القناطر تم تنفيذ، ندوة استفاد منها ٤٠ سيدة، وفي حي العمرانية تم تنفيذ ندوة استفاد منها ٩٨ سيدة، وفي حي الطالبية تم تنفيذ ندوتين استفاد منها ١٥٠ سيدة، وفي الهرم تم تنفيذ عدد ٧ ندوات استفاد منها ٤٤٠ سيدة، وفي أبو النمرس تم تنفيذ ندوة استفاد منها ٢٠ سيدة، وفي البدرشين تم تنفيذ ندوتين استفاد منها ١١٠ سيدة.

وفي اطار مبادرة الزواج مش جهاز غسالة واحدة كفاية تم تنفيذ ندوتين استفاد منها ١٤٠ سيدة بمركز العياط.

وفي اطار القوافل الطبية وضمن أعمال المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة قام حي العمرانية بتنفيذ ٤ قوافل استفاد منها ٨١٨ فرد، وفي البدرشين تم تنفيذ قافلتين استفاد منها ١٥٦ فرد وفي العياط تم تنفيذ قافلة استفاد منها ٦٠ فرد، وفي أوسيم تم تنفيذ قافلة استفاد منها ٤٥ فرد، وفي اطفيح تم تنفيذ ٤ قوافل استفاد منها ١٥٠ فرد، وفي الحوامدية تم تنفيذ قافلة استفاد منها ٧٠ فرد وفي منشأة القناطر تم تنفيذ قافلتين استفاد منها ٤٠ فرد وفي كرداسة والمنيرة الغربية أيضا تم تنسيق قافلة لكل منهما.

وفي اطار مبادرة صحتنا في بيئتنا.. شارك في حمايتها قامت مدينة كرداسة بمتابعه تشجير وتجميل مداخل الوحدات التابعه لمركز ومدينه كرداسه، وفي حي الهرم تم تنفيذ ندوتين استفاد منها ١٥٠ فرد، وفي البدرشين تم تنفيذ ندوة استفاد منها ٢٠ فرد، وفي العمرانية تم تنفيذ ندوة استفاد منها ٢٤٣ فرد.

وفي إطار خفض معدلات الامية اطلقت محافظة الجيزة مبادرة أمسك قلمك وتعلم حيث قامت مدينة كرداسة بتنفيذ عدد ٢ قافلة استكتاب استفاد منه ٥٤ فرد، وفي مدينة الحوامدية تم تنفيذ قافلة استكتاب استفاد منها ٨٥ فرد، وفي العياط تم تنسيق ٧ لجان و٢٤ فصل استفاد منها ٣٣٠ فرد، وفي المنيرة الغربية نسقت 1 استكتاب استفاد منها ١٥ فرد، وفي امبابة تم تنسيق استكتاب استفاد منها ٣٠ فرد.

وفي اطار الاستثمار في الثروة البشرية قام حي الهرم بتنفيذ دورة تدريبية استفاد منها ٣٠ شاب وفتاة، وفي مجال التربية السليمة قام مركز ومدينة البدرشين بتنفيذ نشاط استفاد منه ٣٠ طفل، وأخرى في مجال الاستقرار الاسري استفاد منها ٤٠ سيدة.

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