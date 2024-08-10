وزيرة التنمية المحلية تستعرض تقريرًا حول جهود مبادرة ” صوتك مسموع ”...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 أغسطس 2024 01:33 مساءً - الدكتورة منال عوض تؤكد حرصها الدائم على التواصل الفاعل بين الوزارة و المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم لتحقيق رضاهم عن الإدارة المحلية

وزيرة التنمية المحلية : المبادرة استقبلت ٨١٢,٨ ألف رسالة منذ انطلاقها في 2018 وحتي يوليو الماضي .. تضمنت 128,6 ألف شكوى تم حلها بنسبة 98,6%

في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة العمل الفوري علي تلبية مطالب المواطنين والتحرك السريع لحل المشكلات التي تواجههم، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير بالتواصل مع المواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية للوقوف على المشكلات التى يعانوا منها، والاستجابة السريعة لحلها، وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم السبت تقريراً مُفصلاً عن جهود مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر يوليو 2024 في حل شكاوي المواطنين الواردة لها من خلال قنواتها المتعددة في عدد من الملفات الهامة التي تعمل عليها المبادرة ومنها مشكلة القمامة والإشغالات ومخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وشكاوى الفساد.

وأكدت الدكتورة منال عوض، على حرص الوزارة الدائم على تحقيق التواصل الفاعل مع المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم عبر وسائل التواصل المختلفة التي تتيحها وزارة التنمية المحلية وفي مقدمتها مبادرة "صوتك مسموع"، والتي تقوم بدور فعال في تلقي ورصد الشكاوى وفحصها والعمل على إزالة أسبابها بالتعاون مع جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والجهات المختصة، بما يساهم في إحداث نقلة نوعية في مستوي خدمة شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية ، أن مبادرة "صوتك مسموع" حققت على أرض الواقع العديد من النجاحات منذ انطلاقها في عام 2018 وحتى نهاية شهر يوليو 2024 ، حيث استقبلت 812 ألف و839 رسالة منها 130,3 ألف شكوى ، تم الاستجابة لـ 128,6 ألف شكوى منها بنسبة 98,6%، وجارى حل 1724 شكوى ، مشيراً إلي أن الاستجابة لشكاوي المواطنين تمثل معيار مهم من معايير أداء تقييم القيادات المحلية والتنفيذية بالمحافظات .

وكشف التقرير الذي تلقته الدكتورة منال عوض، أن عدد الرسائل التي وردت إلى مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر يوليو الماضي بلغ حوالي 6499 رسالة ، حيث تضـمنت هذه الرسائل عـدد 826 شكـوى تم حـل عدد 651 شكوى بنسبة 78,8 % وجارى حل عدد 175 شكوى بالتنسيق مع المحافظات والجهات المختصة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنها ستعمل علي دعم مبادرة "صوتك مسموع " بالوزارة للعمل علي قدم وساق نحو فحص وتوجيه الشكاوى لجهات الاختصاص ومتابعتها لتحقيق أفضل استجابة ممكنة بالتوازي مع جهود الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، وتذليل المعوقات التي قد تواجه المواطنين في تعاملاتهم مع الجهات المقدِمة لتلك الخدمات .

ولفت تقرير متابعة «صوتك مسموع»، إلي أن أكثر الشكاوى الواردة للمبادرة هى الشكاوى الخاصة بالقمامة وبلغ عددها 263 شكوى، ويليها شكاوى الاشغالات وبلغ عددها 242 شكوى ثم مخالفات البناء بـ 66 شكوى، ثم التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة بعدد 60 شكوى، اضافة الى 195 شكوى خاصة بتعريفة الركوب وزيادة الاسعار ، وتم توجيهها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

وأضافت الدكتورة منال عوض، أن تقرير "صوتك مسموع " لشهر يوليو ٢٠٢٤ يشير إلى تلقي خدمة "الواتس آب" 1830 رسالة، وتضمنت تلك الرسائل 592 شكوى تم حل 454 شكوى منها بنسبة 76,7%، وجارى حل 138 شكوى، كما تلقت صفحة المبادرة على "الفيس بوك " 4544 رسالة منها 208 شكوى، تم حل 178 شكوى منها بنسبة 85,6% ، فيما بلغ عدد المتابعين للصفحة ٩3 ألف متابع ، بينما تلقى البريد الإلكترونى للمبادرة 125 رسالة منها 26 شكوى، تم حل 19 شكوي منها ، فيما تلقى الخط الساخن عدد 597 اتصالا تليفونيا تضمن اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى المقدمة وبلاغات عن البناء المخالف وحالات تعدى على أرض زراعية وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات .

وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة المتابعة الدورية للشكاوى الواردة للمبادرة وسرعة الاستجابة من فريق (صوتك مسموع) لشكاوى المواطنين بما يساهم في تحقيق رضاهم عن الإدارة المحلية .

جدير بالذكر انه يمكن التواصل مع فريق عمل مبادرة " صوتك مسموع " من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" الجديد ( ٠١٢٠٠٣٥٣١١١ ) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على (فيسبوك) (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني[email protected].