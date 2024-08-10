الحكومة تحذر من تداول رسائل نصية منسوبة للبريد المصري تستهدف طلب بيانات...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 أغسطس 2024 01:33 مساءً - تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي رسائل نصية منسوبة للبريد المصري تستهدف طلب بيانات شخصية من المواطنين، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة القومية للبريد، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإرسال البريد المصري أي رسائل تستهدف طلب أي بيانات من المواطنين تخص حساباتهم أو عناوينهم أو أي بيانات أخرى بزعم دفع تكاليف الشحن، وأن تلك الرسائل مزيفة، ولا أساس لها من الصحة، وغير صادرة عن الهيئة القومية للبريد، مُشددةً على أن البريد لم ولن يطلب من العملاء أي معلومات أو بيانات تفصيلية عبر الهاتف المحمول أو الرسائل النصية، مُناشدةً المواطنين عدم الإدلاء بأي معلومات عن حساباتهم، تجنباً لوقوعهم في محاولات نصب تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية وحساباتهم المالية، وفي حالة ورود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الاتصال بالخط الساخن للبريد المصري 16789.

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