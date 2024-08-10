القاهرة الإخبارية: الاحتلال استهدف أكثر من 12 مدرسة تؤوى نازحين بغزة خلال شهر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 أغسطس 2024 01:34 مساءً - أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف أكثر من 12 مدرسة تؤوي نازحين في غزة خلال شهر واحد، لافتا إلى أن مراكز الإيواء باتت أهدافا شبه دائمة للاحتلال بزعم وجود قواعد عسكرية أو عناصر تابعة للفصائل الفلسطينية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.