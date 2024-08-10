نهى عابدين في "حد النجوم" من العلمين الجديدة على القناة الأولى غدًا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 أغسطس 2024 02:47 مساءً - تحل الفنانة الشابة نهى عابدين ضيفة على برنامج "حد النجوم"من مهرجان العلمين الجديدة على القناة الأولى وذلك يوم غد الأحد.

تحكي نهى عن بداياتها الفنية وانطلاقتها من معهد الفنون المسرحية وصولاً إلى المشاركة في أكثر من ٣٥ عمل درامي.

كما تذكر نهى عابدين كواليس اختيار الفنان الكبير يحيى الفخراني لها لتشاركه بطولة مسلسل ونوس ، بجانب تفاصيل تصدرها تريند دراما رمضان ٢٠٢٤.

وتكشف نهى عابدين لأول مرة اسرارا عن حياتها الشخصية وعلاقتها بابنها الوحيد ووالده عقب انفصالهما منذ سنوات.

"حد النجوم" تقديم سالي عبد السلام ويذاع على القناة الاولى العاشرة مساء يوم غد الأحد.