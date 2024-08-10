وزير الكهرباء يشارك فى بدء أعمال تركيب أول محول بمحطة الربط المصرى السعودى

وأوضحت وزارة الكهرباء فى بيان لها اليوم، أن هذا المحول هو الأول من نوعه من حيث الحجم وتكنولوجيا التصنيع والتشغيل والاستخدام على خطوط الربط مع الشبكات الكهربائية فى الشرق الأوسط، وذلك بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ومشاركة مسئولى الشركات القائمة على التنفيذ.