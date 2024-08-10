نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري: تطهير المساقي الخصوصية مسئولية المنتفعين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن تطهير المساقي الخصوصية هو مسئولية المنتفعين.. مشددا على أهمية قيام روابط مستخدمي المياه بدورها في هذا الشأن، والتأكيد على استمرار التعاون بين المزارعين والروابط والتنسيق مع وزاره الزراعة واستصلاح الأراضي لاستمرار أعمال تطهير المساقي الخاصة.



جاء ذلك خلال زيارة وزير الري لمخافظة الغربية اليوم، لمتابعة مشروعات الوزارة وحالة المنظومة المائية بالمحافظة، وتفقد حالة المياه بمنطقة نهاية ترعة بحر سيف ومحطة خلط دميا بمركز كفر الزيات، وهي إحدى الترع الواقعة بنهايات شبكة الري، وكانت تعاني من مشاكل عديدة في الري وتعتمد على الري التكميلي من مياه الآبار الارتوازية.



ووجه الدكتور سويلم بالحصول على عينات من مياه المصارف الزراعية لتحليلها والتأكد من مدى ملاءمتها لإعادة الاستخدام في المنطقة.



من جهتهم، أعرب المنتفعون للوزير عن ارتياحهم لتوافر المياه على ترعة بحر سيف مقارنة بالسنوات الماضية، وعلى حد قولهم فهو أول صيف منذ سنوات لا يعاني فيه المنتفعون من عجز المياه، مع انخفاض الشكاوى بشكل ملحوظ.



وفي ضوء رصد واقعة قيام مقطورة نقل بسحب مياه من الترعة وإلقائها في الطريق العام، فقد وجه الدكتور سويلم بشكل مشدد بعدم تكرار مثل هذه الواقعة وعدم رش الشوارع بالمياه ورفض هذه السلوكيات التي تمثل إهدارا للمياه.