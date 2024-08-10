نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النقل ترد على شائعات هدم جزء من مسار مشروع المونوريل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ردًا على الشائعات المتداولة حول هدم جزء من مسار المونوريل في نقطة التقاء خطي شرق وغرب النيل، أصدرت الهيئة القومية للأنفاق بيانًا مصحوبًا بصور وفيديوهات جوية توضح تجارب التشغيل التجريبي لقطار المونوريل.

وقالت الهيئة، إنه تم تصوير هذه التجارب من مركز التحكم بالعاصمة حتى محطة الفنون والثقافة، حيث يمر القطار بنقطة التقاء مشروعي مونوريل شرق النيل والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت الوزارة في بيانها أن الادعاءات التي تم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن هدم جزء من أحد المشروعين وتغيير ارتفاعه عند نقطة التقائهما غير صحيحة، موضحة أن المشروعين لم يقعا في مستوى واحد كما زُعم. وأشارت الهيئة إلى أن هذه الأخبار المغلوطة تهدف إلى تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة.

وشددت الهيئة على أن جميع المشروعات تُنفذ وفقًا لأعلى المواصفات العالمية مع مراعاة مسارات المشروعات الأخرى والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. وأكدت أن التصميمات الهندسية للمشروعين تمت بعناية فائقة، حيث تم تحديد نقاط التقاطع بدقة وبما يتماشى مع المعايير العالمية، مع مراعاة متطلبات التشغيل والأمان.

وفي ختام بيانها، دعت الهيئة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة، وحثتهم على الحصول على المعلومات الصحيحة من المصادر الرسمية التابعة لوزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق.