نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «التعليم»: 8 فبراير موعد بدء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس لعام 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد بدء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس علي مستوي الجمهورية، طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024/2025، ليبدأ في 8 فبراير 2025.

كما حددت الخريطة الزمنية، التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، منذ قليل، أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت ١١/ ١/ ٢٠٢٥، كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وترأس محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم السبت، المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى؛ وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة خطة العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

وقد اعتمد المجلس، خلال الاجتماع، استراتيجية الوزارة لإعادة هيكلة التعليم الثانوي ومواجهة الكثافات الطلابية وسد العجز في المعلمين والخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

