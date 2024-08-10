نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب المحامين: سنتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد مركز الأشعة المتسبب في وفاة الزميلة شيماء عويس ذكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعرب عبد الحليم علام نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، عن استيائه الشديد من الإهمال الذي صدر من مركز أشعة، وتسبب في وفاة الأستاذة شيماء عويس ذكي، المحامية بالقاهرة.

وشدد الأستاذ عبد الحليم علام، أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد مركز الأشعة، بسبب هذا الإهمال الذي أودى بحياة الأستاذة المحامية، مشيرًا إلى أن النقابة أوقفت التعاقد مع هذا المركز.

وأكد نقيب المحامين، أنه تم التواصل مع المحامي العام، الذي بدوره أصدر قرارًا بغلق مركز الأشعة الذي تسبب في وفاة المحامية، معبرًا عن أسفه اتجاه ما حدث للزميلة المحامية.

وتقدم نقيب المحامين بخالص العزاء في وفاة الأستاذة شيماء عويس ذكي، المحامية، التي توفيت إثر انفجار جهاز الأشعة بالمركز محل الواقعة.