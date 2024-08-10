نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «التعليم»: 31 مايو موعدا لبدء امتحانات الدبلومات الفنية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد بدء امتحانات الدبلومات الفنية طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024/2025، لتبدأ في 31مايو 2025.

كما حددت الخريطة الزمنية، أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت ١١/ ١/ ٢٠٢٥، كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وترأس محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم السبت، المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى؛ وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة خطة العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

وقد اعتمد المجلس، خلال الاجتماع، استراتيجية الوزارة لإعادة هيكلة التعليم الثانوي ومواجهة الكثافات الطلابية وسد العجز في المعلمين والخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

