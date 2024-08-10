نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يكلف رئيس القطاع الديني بالاجتماع بقيادات الدعوة بالسويس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بالاجتماع بقيادات الدعوة وعدد من الأئمة بمديرية أوقاف السويس، والقيام بحملة تفتيش مفاجئة على مساجد المحافظة لضبط العمل الدعوي والإداري بالمساجد.

وعقد الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني اجتماعًا مع قيادات الدعوة بالمديرية نقل في بدايته تحيات معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف لهم جميعًا.

وأكد رئيس القطاع الديني على ضرورة الالتزام بالزي والمحافظة على الدروس وحماية المنابر والانضباط التام، والالتزام بوقت الخطبة المحدد، وأن يكون الإمام وريثًا للنبوة في علمه وسمته وحركاته وسكناته وتعاملاته داخل المسجد أو خارجه، وأن يكون في منتهى الانضباط واللباقة، وأن يكون في مظهره معبرًا عن الشرع الحنيف، بحيث يكون في منتهى البهاء.

وعقب الاجتماع انطلقت حملة مكبرة برئاسة فضيلة الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني للمرور على مساجد محافظة السويس، حيث شملت الجولة المرور على مساجد: المسجد الجامع الكبير ومسجد حمزة ومسجد عباد الرحمن ومسجد التوحيد بإدارة أوقاف فيصل، ومسجد إبراهيم نافع بإدارة أوقاف عتاقه، ومسجد سيدي الغريب ومسجد الرضوان بإدارة أوقاف السويس، ومسجد سيدي عبد الله الأربعين ومسجد الرحمن ومسجد عبد الله بن عمر ومسجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومسجد التوابين ومسجد الشيخ سعيد ومسجد سيدي عبود بإدارة أوقاف الأربعين، وغيرها من المساجد.

ضمت الحملة كلًّا من فضيلة الشيخ أحمد عبد المنعم مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة، وفضيلة الشيخ ماجد راضي مدير مديرية أوقاف السويس، وعددًا من السادة مديري الإدارات والمفتشين أعضاء التفتيش العام بديوان عام وزارة الأوقاف ومديرية أوقاف السويس.

وخلال الجولة بدا واضحًا اهتمام العامل محمد صابر سليمان عامل بالمسجد الكبير (علي بن أبي طالب رضي الله عنه) بإدارة أوقاف فيصل والقائم على نظافة المسجد وقيامه بتنظيف وتطهير المسجد أثناء مرور لجنة التفتيش وتفانيه وإخلاصه في خدمة بيت الله تعالى، وبرفع الأمر إلى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف قرر منح العامل محمد صابر سليمان مكافأة ألف جنيه وشهادة تقديرٍ تقديرًا لجهده المتميز في أداء عمله.

كما التقت الحملة بعدد كبير من رواد المساجد، وتم بحث مشكلة في إحلال وتجديد مسجد الرحمن بمنطقة الألبان بإدارة أوقاف الأربعين، حيث توقفت الأعمال بالمسجد لوجود عدد من المشاكل، وبرفع الأمر إلى وزير الأوقاف وجه على الفور بتذليل كافة العقبات وعودة الأعمال للمسجد مرة أخرى.

وخلال الجولة التقى الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بالمؤذن أسامة عبد اللاه دندراوي محمود مؤذن مسجد الصحابة بإدارة أوقاف فيصل، وتبين حصوله على درجة الدكتوراه في تخصص اللغة العربية الشعبة الأدبية من كلية الآداب جامعة السويس، كما التقى بالعامل أحمد محمد أحمد رضوان عامل مسجد ومنتدب بالمديرية بالإرشاد الديني وتبين أيضًا حصوله على درجة الدكتوراه في مقاصد الشريعة من الجامعة الأمريكية بتقدير مرتبة الشرف الأولى، وبرفع أمرهما إلى وزير الأوقاف وجه فورًا بصرف مكافأة قدرها 2000 جنيه لكل منهما، ومنح كل منهما شهادة تقدير، ومنح كل منهما تصريح خطابة على بند التحسين تكريمًا لجهدهما المتميز في أداء عملهما، وتحصيلهما واجتهادهما في العلم حتى حصلا على درجة العالمية الدكتوراه، بجانب قيامهما بخدمة بيت الله (عز وجل) على أكمل وجه.

وعقب انتهاء الجولة استقبل الأستاذ خالد سعداوي السكرتير العام لمحافظة السويس واللواء عارف البركاوي رئيس حي الأربعين الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني وقيادات الدعوة بالمديرية، حيث أشاد السكرتير العام لمحافظة السويس إشادة كبيرة بجهود أئمة الأوقاف بمحافظة السويس وانضباط العمل الدعوي بمساجد المحافظة وكثافة الأنشطة القرآنية والدعوية، كما أشاد بجهود الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف العلمية والدعوية.