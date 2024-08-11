نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا بدء التسجيل.. أماكن معامل الحاسب الآلي بالجامعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات وتقديم كافة التيسيرات لمساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني، وتعريف الطلاب بأماكن معامل الحاسب الآلي التي يمكن للطلاب استخدامها بجميع الجامعات الحكومية، وذلك لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق الإلكتروني؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وأوضح الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن هناك نحو 100 معمل في جميع الجامعات الحكومية جاهزة لاستقبال الطلاب لمساعدتهم طوال فترة التنسيق، بالإضافة إلى مرشدين لمساعدة طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة المصرية بداية من غدًا الإثنين الموافق 12 أغسطس الجاري، لتسجيل رغباتهم بتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي الجديد 2024/2025.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن معامل الحاسب الآلي متوفرة في الـ27 جامعة حكومية بمختلف أنحاء الجمهورية، ويُتاح للطلاب استخدام أجهزة الحاسب الآلي لتسجيل رغباتهم على موقع تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بشكل مجاني، لافتًا إلى أن هذه المعامل تفتح أبوابها لاستقبال الطلاب من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساءً.

وأشار الدكتور عادل عبدالغفار إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات الطلاب من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني التالي: https://tansik.digital.gov.eg.

وجاءت قائمة المعامل المتاح استخدامها بالجامعات الحكومية على النحو التالي:

جامعة القاهرة:



الهندسة.

الزراعة.

كلية الدراسات الإحصائية.

جامعة عين شمس:



مبنى جنيدي بكلية الحاسبات والمعلومات.

معمل كلية الآداب داخل الحرم (الخليفة المأمون).

المبنى الأدبي (الدور الرابع) بكلية البنات في (مصر الجديدة - شارع أسماء فهمي).

كلية الهندسة (العباسية).

كلية الزراعة.

جامعة المنصورة:

وحدة الخدمات الالكترونية بالمدينة الجامعية للطالبات – المدينة الجامعية بجيهان (بوابة الجلاء).

كلية التربية الحرم الجامعي.

جامعة كفر الشيخ:



معامل الحاسب الآلي بكلية التربية النوعية.

جامعة قناة السويس:



مركز تطوير التعليم الجامعي - الجامعة الجديدة - الطريق الدائري - الكيلو ٤.٥.

جامعة جنوب الوادي:



معمل قاعة المؤتمرات (ب).

معمل تكنولوجيا المعلومات (مدرجات كلية الآداب).

معمل التطوير بكلية التربية بالغردقة.

جامعة مدينة السادات:



مكتب التنسيق بجامعة مدينة السادات - مبنى الـ ٢٢ عمارة بالمنطقة الرابعة - الدور الأرضي - بجوار كلية التربية الرياضية والمدينة الجامعية (الزهراء).

جامعة طنطا:



معمل كلية الصيدلة - مبنى كلية الصيدلة.

معامل نوادي تكنولوجيا المعلومات بمبنى المكتبة المركزية.

جامعة بني سويف:



معمل الحاسب الإلى بكلية الإعلام.

معمل كلية الآداب.

معمل الحاسب الإلى بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بشرق النيل.

جامعة بنها:



معمل كلية التجارة.

معمل كلية الزراعة بمشتهر.

معمل كلية الآداب.

جامعة الفيوم:



معمل الحاسب الإلى بكلية الهندسة.

معمل الحاسب الآلى بكلية الزراعة.

معمل الحاسب الآلي بكلية العلوم.

معمل الحاسب الالي بكلية السياحة والفنادق.

معمل الحاسب الآلي بكلية الحاسبات والمعلومات.

جامعة بورسعيد:



معامل كلية التربية النوعية - مدينة بورسعيد.

معامل كلية الهندسة - مدينة بورفؤاد.

جامعة أسيوط:



معمل الحاسب الآلى بكلية الآداب

معمل الحاسب الآلى بقطاع (۱) بالمدن الجامعية قطاع الوفود.

جامعة مطروح:



معمل الحاسبات بكلية التربية.

جامعة المنوفية:



معامل كلية الذكاء الاصطناعي الدور ٧ بمجمع الكليات بشبين الكوم.

جامعة العريش:



معامل الحاسب الآلي بمبنى الاختبارات الإلكترونية "الدور الأول".

جامعة سوهاج:



معمل مركز المشروع تطوير نظم تقويم الطلاب - مبنى كلية الطب.

معمل مبنى كلية الطب الإداري - مقر الجامعة القديم.

معمل نادي تكنولوجيا المعلومات (المعمل التجاري) - مدرجات كلية التجارة بمقر الجامعة القديم.

جامعة دمياط:



معمل ۲۰۸ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

معمل ۲۰۹ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لذوي الاحتياجات الخاصة.

كلية التربية النوعية بجوار مدرسة الكفراوي.

جامعة الأقصر:



معمل كلية الحاسبات والمعلومات.

معمل كلية الفنون الجميلة.

معمل كلية السياحة والفنادق.

جامعة الإسكندرية:



الآداب.

السياحة والفنادق.

علوم (محرم بك).

المدينة الجامعية "طالبات".

الهندسة.

التربية الرياضية "بنين" أبي قير.

التربية.

جامعة الوادي الجديد:



معمل التنسيق بالمبني الإداري بالجامعة - إدارة الجامعة بجوار مرور الخارجة.

جامعة المنيا:



معمل ملحق كلية دار علوم داخل الحرم الجامعي.

معمل المدينة الجامعية "بنين".

جامعة السويس:



معمل كلية الآداب والعلوم بالجامعة.

جامعة أسوان:



معمل التنسيق الإلكتروني بمقر الجامعة بصحاري.

جامعة دمنهور:



معمل كلية التجارة المجمع النظري بالأبعادية.

معمل كلية العلوم.

معمل كلية التربية.

معمل كلية الطب البيطري المجمع العلمي.

جامعة حلوان:



المعمل المركزي حرم الجامعة.

معمل كلية الهندسة بالمطرية.

معمل كلية الهندسة بحلوان.

معمل كلية التربية الرياضية بنين بالهرم.

معمل كلية الفنون الجميلة بالزمالك.

جامعة الزقازيق:



معامل الحاسبات المركزية بالجامعة أمام مكتب رئيس الجامعة.