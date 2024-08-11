نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسليم استمارات نجاح الثانوية العامة 2024 وتفاصيل امتحانات الدور الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء تسليم استمارات النجاح لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2024، اعتبارًا من اليوم الأحد 11 أغسطس.

سيتم توزيع الاستمارات في المدارس الثانوية على الطلاب الناجحين شخصيًا، مع ضرورة تقديم بطاقة الرقم القومي لاستلام الشهادات والملفات.

متطلبات استلام الاستمارة

للطالب: يجب أن يحضر الطالب بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

يجب أن يحضر الطالب بطاقة الرقم القومي الخاصة به. لولي الأمر: إذا حضر ولي الأمر بدلًا من الطالب، يجب أن يكون لديه بطاقة الرقم القومي الخاصة به وبطاقة الرقم القومي للطالب.

إذا حضر ولي الأمر بدلًا من الطالب، يجب أن يكون لديه بطاقة الرقم القومي الخاصة به وبطاقة الرقم القومي للطالب. الرقم السري: يُشترط وجود الرقم السري الموجود داخل الاستمارة لتقديمه عند التقديم لتنسيق الكليات أو كتابة الرغبات.

تفاصيل استلام استمارة النجاح

الرسوم: يجب على الطلاب سداد رسوم قدرها 65 جنيهًا لاستمارة النجاح.

يجب على الطلاب سداد رسوم قدرها 65 جنيهًا لاستمارة النجاح. الهدية: سيتم توقيع إقرار استلام التابلت كهدية من الوزارة خلال استلام استمارة النجاح.

سيتم توقيع إقرار استلام التابلت كهدية من الوزارة خلال استلام استمارة النجاح. إخطارات الدور الثاني والرسوب: ستُسلم إخطارات دور ثاني والرسوب للطلاب الذين سيتقدمون لامتحانات الدور الثاني.

موعد امتحانات الدور الثاني

حدد وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، موعد امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني للعام 2024 ليكون في يوم 24 أغسطس 2024.

يشمل هذا الموعد الطلاب من مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا وكذلك الطلاب المكفوفين.