نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات الأمطار ودرجات الحرارة لليوم الأحد 11 أغسطس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار اليوم الأحد، والتي ستشمل عدة مناطق في جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء.

ستتراوح شدة الأمطار بين الغزيرة والرعدية، وستستمر للأسبوع الثاني على التوالي.

المناطق المتوقعة للأمطار تشمل:

شرق العوينات

سلاسل جبال البحر الأحمر

أسوان

أبو سمبل

الطقس في هذه المناطق

الأمطار: من المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة ومتفاوتة الشدة ورعدية أحيانًا.

من المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة ومتفاوتة الشدة ورعدية أحيانًا. الرياح: نشطة ومثيرة للرمال والأتربة، بسرعات تصل إلى 37 كيلومترًا في الساعة.

درجات الحرارة

محافظات شمال ووسط الصعيد:

الفيوم:

الحرارة العظمى: 39°C

39°C الحرارة المحسوسة: 41°C

بني سويف:

الحرارة العظمى: 39°C

39°C الحرارة المحسوسة: 41°C

المنيا:

الحرارة العظمى: 40°C

40°C الحرارة المحسوسة: 42°C

أسيوط:

الحرارة العظمى: 41°C

41°C الحرارة المحسوسة: 43°C

سوهاج:

الحرارة العظمى: 43°C

43°C الحرارة المحسوسة: 44°C

محافظات جنوب الصعيد:

قنا:

الحرارة العظمى: 45°C

45°C الحرارة المحسوسة: 46°C

الأقصر:

الحرارة العظمى: 45°C

45°C الحرارة المحسوسة: 46°C

أسوان:

الحرارة العظمى: 46°C

46°C الحرارة المحسوسة: 47°C

الوادي الجديد:

الحرارة العظمى: 45°C

45°C الحرارة المحسوسة: 46°C

أبو سمبل:

الحرارة العظمى: 44°C

44°C الحرارة المحسوسة: 45°C

جنوب سيناء والبحر الأحمر:

شرم الشيخ:

الحرارة العظمى: 41°C

41°C الحرارة المحسوسة: 43°C

الغردقة:

الحرارة العظمى: 41°C

41°C الحرارة المحسوسة: 43°C

سفاجا:

الحرارة العظمى: 41°C

41°C الحرارة المحسوسة: 43°C

مرسى علم:

الحرارة العظمى: 42°C

42°C الحرارة المحسوسة: 44°C

شلاتين: