نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان هام بمن الأرصاد الجوية: مرور مفاجئ لمرتفع العروض الوسطى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اشارت توقعات الطقس اليوم إلى تأثير مرتفع العروض الوسطى الذي سيؤدي إلى تلطيف الأجواء، خاصة في الليل والصباح الباكر، ويقلل من حدة الصهد والحر.

الكتلة الهوائية القادمة من جنوب أوروبا ستسهم في انخفاض درجات الحرارة خلال النهار والليل، مع نشاط للرياح الذي سيضيف شعورًا بالاعتدال.

تفاصيل درجات الحرارة

الشمال: انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الساحل الشمالي، مطروح، والمحافظات الساحلية بقيم تصل إلى 3 درجات مئوية.

انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الساحل الشمالي، مطروح، والمحافظات الساحلية بقيم تصل إلى 3 درجات مئوية. وسط الجمهورية: استمرار الأجواء شديدة الحرارة على القاهرة، الدلتا، بني سويف، الفيوم، والمنيا.

استمرار الأجواء شديدة الحرارة على القاهرة، الدلتا، بني سويف، الفيوم، والمنيا. الجنوب: حرارة شديدة ورطوبة عالية، مع احتمال سقوط أمطار رعدية.

الأمطار والتقلبات الجوية

الجنوب الغربي: استمرار فرص الأمطار الصيفية الرعدية على هضبة الجرف الكبير، غرب الوادي الجديد، والعوينات.

استمرار فرص الأمطار الصيفية الرعدية على هضبة الجرف الكبير، غرب الوادي الجديد، والعوينات. فرص أمطار: متوسطة إلى رعدية في مناطق (أبوسمبل، أسوان، الوادي الجديد، شرق العوينات)، مع إمكانية حدوث نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق.

حالة البحرين

البحر المتوسط: معتدل، بارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 متر و2.5 متر، واتجاه الرياح شمالي غربي.

معتدل، بارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 متر و2.5 متر، واتجاه الرياح شمالي غربي. البحر الأحمر: معتدل، بارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 متر و2.5 متر، واتجاه الرياح شمالي غربي.

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