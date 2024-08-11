نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تتيح استمارات النجاح لطلاب الثانوية العامة اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتيح المدارس الثانوي، استمارات نجاح شهادة إتمام الثانوية العامة، بداية من اليوم الأحد، لطلاب الصف الثالث الثانوي العام، الناجحين بالدور الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إلى أنه لا يتم التقديم للتنسيق أو كتابة الرغبات دون الرقم السري الموجود داخل الاستمارة.

وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراءات الاطلاع على كراسات الأجابات، للمتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول، بالثانوية العامة، للعام الدراسي 2023/2024، اليوم الأحد، بالمقرات المحددة.

وفتحت وزارة التربية والتعليم، باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة 2024، الخميس الماضي، على ان يستمر التقديم لمده 15 يومًا حتى يوم 22 أغسطس الجارى.

الإجراءات المتبعة أثناء التظلمات

وجاءت الإجراءات المتبعة أثناء التظلمات كالتالي:

– حضور الطالب بمفرده لمقر التظلمات أو مع ولى أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة.

– الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

– تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولى الأمر.

– يتم الاطلاع على صورة إجابة ( ورقة البابل شيت ـ ورقة المقالي) بالإضافة إلى نموذج الإجابة.

– يقوم الطالب بمراجعة الإجابات وتجميع الدرجات طبقًا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك.

الإجراءات المتبعة بعد مراجعة الإجابات من اللجان الفنية المختصة:

– في حالة تعديل درجات الطالب يتم اخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم.

– تعتمد مذكرات الزيادة من خلال رئيس عام الامتحان أو نائب رئيس عام الامتحان.

– تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ إجراءات إخطار وزارة التعليم العالي (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب بعد التعديل.