نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عصام صاصا يطلب الدعاء قبل محاكمته بتهمة تعاطي المخدرات: تفاصيل جديدة حول القضية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب الفنان الشاب مؤدي المهرجانات عصام صاصا جمهوره ومحبيه بالدعاء له قبل محاكمته المرتقبة بتهمة تعاطي مواد مخدرة.

وقد أثار هذا الطلب اهتمامًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشر عصام صاصا عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، من خلال خاصية القصص القصيرة، رسالة لطلب الدعاء من محبيه، قائلًا: "كل اللي بيحب عصام يدعيله".

تفاصيل المحاكمة

تنعقد جلسة محاكمة عصام صاصا اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري، وعضوية المستشارين محمد أنور وبهاء محمد عطية، وأمانة سر أحمد رفعت وماجد منير. ومن المنتظر أن تقدم المحكمة تفاصيل جديدة حول القضية التي تهم الرأي العام.

في وقت سابق، تسلم ضباط مطار القاهرة الدولي عصام صاصا، الذي وصل من دولة الإمارات، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وكان وصوله إلى البلاد قد تم بعد قضية تعاطي المخدرات واتهام آخر بدهس مواطن، مما زاد من توتر الأوضاع حول القضية.

سير القضية

أثناء الجلسة الأولى، غاب عصام صاصا عن الحضور، مما دفع محاميه محمد حمودة للمطالبة بتأجيل القضية حتى حضور موكله.

وقد رد رئيس المحكمة على طلب الدفاع مشددًا على أن المحكمة يمكنها استخدام حقوقها القانونية في غياب المتهم بناءً على المواد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

كما طلب الدفاع رفع قرار الضبط والإحضار ضد صاصا، لكن رئيس المحكمة أكد أن المحكمة يمكنها إصدار حكم في غياب المتهم أو تأجيل القضية وإعادة تكليفه بالحضور حسب ما ينص عليه قانون الإجراءات.

المحكمة وحقوق الدفاع

تمتاز هذه القضية بتعقيداتها القانونية حيث يتطلب القانون المصري اتخاذ إجراءات محددة في حالات غياب المتهم.

وقد وضعت المحكمة في اعتبارها جميع الأبعاد القانونية التي تسمح لها بإصدار القرارات اللازمة لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.

الآثار الإعلامية والاجتماعية

هذا التوجه القانوني والأحداث المحيطة بالقضية قد تؤثر بشكل كبير على الجمهور وصورة الفنان عصام صاصا في الأوساط العامة.

الدعوات التي أطلقها صاصا عبر إنستجرام تعكس التوتر والقلق الذي يشعر به في هذه الفترة الحساسة من حياته.