فرع البيئة بالفيوم يتابع إجراءات رفع محافظة الفيوم ٣٠٠ طن مخلفات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 أغسطس 2024 12:31 مساءً - د. ياسمين فؤاد : بحيرة قارون أحد أهم وجهات السياحة الداخلية فى مصر ومصدر دخل هام لأهالى الفيوم

.. وزيرة البيئة تتوجه بالشكر للدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم على التعاون المستمر والوثيق مع الوزارة لمتابعة إجراءات إعادة التوزان البيئي لبحيرة قارون

فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمتابعة أعمال إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون وتحسين البيئة المحيطة ، قام الفرع الاقليمي لجهاز شئون البيئة بالفيوم بالتنسيق مع محافظة الفيوم لرفع كميات من المخلفات الصلبة علي شاطئ البحيرة تقدر بحوالى 300 طن، حيث تعتبر هذه الفترة من العام فرصة للتخلص من المخلفات المتراكمة، نتيجة لإنحسار مياه البحيرة عن المستوي المعتاد خلال شهور الصيف.

وقد وجهت وزيرة البيئة فرع الفيوم للتنسيق مع أجهزة الوحدات المحلية بالمحافظة وجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية لتحديد أماكن تراكم المخلفات على الشاطئ الجنوبي لبحيرة قارون بطول 45 كم ، حيث قامت الوحدات المحلية لمراكز سنورس وأبشواي ويوسف الصديق على مدار أسبوع بحملات تنظيف ورفع المخلفات من الساحل الجنوبي لبحيرة قارون ونقلها الى مواقع التخلص الآمن طبقا لإشتراطات جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة ووفقاً للقانون رقم 202 لسنة 2020 في هذا الشأن

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وقد توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالشكر للدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم على التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة البيئة ومحافظة الفيوم لمتابعة إجراءات إعادة التوزان البيئي لبحيرة قارون، حيث تعد أحد أهم وجهات السياحة الداخيلة ومصدر دخل مهم للأهالي والعاملين في هذا المجال.