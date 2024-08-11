رئيسا «العربية للتصنيع» وجامعة حلوان يبحثان سبل تنفيذ المشروعات ومعدات تحمل شعار «صنع في مصر»

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 أغسطس 2024 12:32 مساءً - استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بمقر جامعة حلوان.

تأتي هذه الزيارة في إطار استكمال معرض الإبتكارات الذي نظمته أسرة «من أجل مصر» بالجامعة، بهدف تقييم مشروعات التخرج ودعم تنفيذ الأفكار الإبتكارية لطلاب جامعة حلوان، وبحث سبل تطبيقها في مجال الصناعة، من خلال الإستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع.

في هذا الصدد، أعرب اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، عن اعتزازه بزيارة جامعة حلوان، مؤكدا أهمية تحقيق التكامل بين المؤسسات الصناعية، والجامعات والمراكز البحثية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وتصنيع ما يتم استيراده حاليا، وذلك في اطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وخلال تفقده معرض المشروعات البحثية لطلاب جامعة حلوان، أشاد رئيس الهيئة العربية للتصنيع بالمنظومة المتكاملة للتعليم والبحث العلمي بجامعة حلوان، ورؤيتها المتكاملة في مختلف المجالات الهندسية والعلمية من خلال إختيار مشروعات بحثية تطبيقية، مؤكدا اهتمام الهيئة بدعم تنفيذ هذه المشروعات البحثية للطلاب القابلة للتطبيق لخدمة مختلف القطاعات بتوفير منتجات ومعدات تحمل شعار «صنع في مصر» .

كما أوضح ترحيب الهيئة العربية للتصنيع بتنظيم الدورات التدريبية فى المجالات المشتركة وبرامج التدريب الصيفي فى مختلف التخصصات الهندسية بالوحدات الإنتاجية والبحثية التابعة للهيئة، خاصة في مجالات الرقمنة والذكاء الإصطناعي بما يتوافق مع الإمكانيات التكنولوجية الحديثة للماكينات الرقمية المتطورة.

وفي سياق متصل، أوضح اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، أن الهيئة العربية للتصنيع ترحب بتعزيز التعاون مع جامعة حلوان وتدبير كافة إحتياجات الجامعة من مختلف المنتجات وفقا لأحدث معايير الجودة العالمية وبأسعار تنافسية فضلا عن خدمات ما بعد البيع.