القاهرة الإخبارية: الاحتلال يستهدف أحياء المناطق الشرقية لرفح الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 أغسطس 2024 12:32 مساءً - أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف عددا من الأحياء بالمناطق الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.