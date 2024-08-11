ضبط محطة لتعبئة المياه داخل عبوات تحمل علامات تجارية مقلدة بجنوب سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 أغسطس 2024 01:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجارى وترويج المنتجات المغشوشة المقلدة، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن جنوب سيناء، قيام شخص بإنشاء محطة لتعبئة مياة الشرب مجهولة المصدر بدون ترخيص، بمنزل مستأجر بدائرة قسم شرطة أول شرم الشيخ، وتعبئة المياة داخل عبوات بلاستيكية تحمل علامات تجارية مقلدة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المنزل المشار إليه وضبط مالك المحطة، وعثر على وحدة كاملة لتنقية المياة، 7 خزانات مياه، كبيرة بداخلهم 20 ألف لتر مياة مجهولة المصدر، 6 أجهزة "فلتر" لتنقية المياه، 2 موتور كهربائى، كمية كبيرة من الجالونات "مُعدة للتعبئة - معبئة وجاهزة للبيع"، عدد من الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التعبئة والتغليف، وملصقات تحمل علامات تجارية "مقلدة".

وأكدت الداخلية أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.