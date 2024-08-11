نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير تربوي يكشف أسباب خروج الطلاب الخريجين عن القيم في حفلات التخرج من الجامعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، والخبير التربوي، إن هناك تحليل نفسي لأسباب خروج الطلاب الخريجين عن القيم في حفلات التخرج من الجامعة.

1-إهمال الوالدين لإكساب الأبناء القيم الأخلاقية والدينية منذ الصغر والتي تمنعهم من التصرف الخاطيء في أي مكان

2-الفراغ القاسي في حياة الشباب الذى يدفعهم إلى الهروب منه من خلال الحفلات والرقص فيها

3- رغبة الطالب أو الطالبة في إثبات ذاته أمام زملائه أو الأخرين(باعتباره روش )

4-انعدام الفرصة أمام الطلاب لتفريغ طاقاتهم رغم ان الجامعة تتيح عديد من الأنشطة لطلابها

5-رغبة الطالب في اظهار تمرده وتحرره من القيود والقوانين الجامعية داخل الجامعة ذاتها بعد اذعانه لها لمدة اربع سنوات

6-افتقار بعض الطلاب لأى مهارات أو قدرات أو مواهب الا الرقص

7-رغبة الطالب في تقليد ما يراه في حفلات أخرى كانت تمر بسلام

8-معاملة بعض أعضاء هيئة التدريس للطلاب معاملة ابوية مما يجعل بعض الطلاب يفهم ذلك بشكل خاطيء، وأن الدكتور أو الدكتورة لن يضروه إذا أخطأ

9-إحساس الطالب بإنه تخرج بالفعل ولا يملك احد سلطة توقيع العقاب عليه ولو حتى بخصم درجات

وكانت قد طالبت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بوضع معايير وضوابط محددة لتنظيم حفلات التخرج في الجامعات والمدارس، والتأكيد على عدم إقامة هذه الحفلات دون اتباع تلك الضوابط التي تحفظ هيبة العملية التعليمية وتمنع التجاوزات التي شهدناها مؤخرًا.