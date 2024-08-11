نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تضبط 14 طن مقطعات ومصنعات لحوم ودواجن فاسدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي مواصلة جهود تمشيط الاسواق والمحلات والمنشأت التجارية للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية حفاظًا علي السلامة العامة للمواطنين .

تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال اطلاعه علي نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين خلال الأسبوع الماضي والتي أسفرت عن تحرير ٤٠ محضر لضبط ١٤ طن مقطعات ومصنعات لحوم ودواجن فاسدة غير صالحة للاستهلاك الأدمي ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالعجوزة والهرم والطالبية وبولاق الدكرور وأوسيم وكرداسة والشيخ زايد وأكتوبر.

وجاء في التقرير ضبط ٣ طن و٧٢٥ كجم هياكل ومقطعات دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمي بالطالبية، وضبط ٢ طن و٦٥٠ كجم مصنعات لحوم وكبدة واسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ببولاق الدكرور .

بالإضافة إلى ضبط ٣.٣ طن دهون ودوبريهات حيوانية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمي بأوسيم، وضبط ٤٥٠ كجم مصنعات لحوم وكبدة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمي بكرداسة.

كما تمكنت الحملات التفتيشية من ضبط " طن و٦٥ كجم " مصنعات لحوم ومفروم لحوم ومفروم دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمي ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالشيخ زايد وأكتوبر و٢ طن و٨١٠ طن مصنعات لحوم فاسدة بأحياء الهرم والعجوزة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بتحرير عدد ٤٠ محضر مخالفة حيال المخالفين.

ووجه محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بضرورة التصدى بكل حزم لأى مخالفة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ علي آمن وسلامة المواطنين.

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