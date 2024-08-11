نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإفتاء توضح ما حكم مشاركة الكورسات التعليمية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل ورد إليها حول ما حكم مشاركة الكورسات التعليمية؟ فهناك مجموعة من الأشخاص يريدون الاشتراك في أحد كورسات تعلم الفوتوشوب، واتفقوا على أن يشترك واحدٌ منهم فقط، ثم يقومون بتوزيع ثمن الكورس عليهم جميعًا، وعند موعد بدء الكورس يجلسون معًا لمشاهدته، وذلك باعتبار أنهم جميعًا شخص واحد، فما حكم ذلك شرعًا؟

عبر فتوى تحمل رقم “8382” قائلة: لا يجوز شرعًا لغير المشترك إشراك غيره معه في مشاهدة (الكورسات التعليمية) ما لم يأذن صاحبها فيها؛ لأنها من قبيل الحقوق الذهنية الثابتة لأصحابها شرعًا وعرفًا، فإن أذن صاحبها جاز وإلا فلا.