رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث مع رئيس أسترازينيكا مصر دعم مرضى الأورام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 11:25 صباحاً - رئيس هيئة الرعاية الصحية: بحث التعاون المستمر مع أسترازينيكا في مشروعات الرعاية الصحية الخضراء لتعزيز أمان وسلامة المرضى والاستدامة البيئية والاستخدام الواسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي في التشخيص المبكر للأمراض كالأورام والأمراض النادرة

رئيس هيئة الرعاية الصحية: التعاون مع أسترازينيكا لدعم تشغيل مستشفى رعاية الافتراضي في الإسماعيلية بعد الانتهاء من إعداد البنية التحتية الإلكترونية لتقديم الاستشارات والتشخيص الطبي عن بُعد بجودة عالية لخدمة المناطق الاستراتيجية والنائية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: بحث التعاون مع أسترازينيكا في إنشاء مركز للابتكار Innovation Hub باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الرعاية الصحية وزيادة كفاءة الخدمات وإتاحة الرعاية الصحية للجميع ودعم الابتكار الطبي وتقليل التكاليف وتعزيز التفاعل بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: التعاون مع أسترازينيكا لتدريب الطواقم الصحية وإنشاء المكاتب القومية للأدوية والأمراض مع التركيز على الأورام والأمراض النادرة وإتاحة خدمات جديدة مثل التحليل الجيني للأدوية لضمان فاعليتها وسلامتها

رئيس هيئة الرعاية الصحية: بحث التعاون مع أسترازينيكا في مبادرة "Cancer Care Africa" لرعاية مرضى الأورام في أفريقيا ومشاركة الهيئة بدور أساسي في رفع جودة الرعاية من خلال تدريب الكوادر الصحية وإجراء المسوح الصحية وحملات توعوية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: بحث التعاون مع أسترازينيكا في مبادرات الاكتشاف المبكر للأمراض غير السارية وأبرزها الفشل الكلوي ودراسة تأثيرها على الاستدامة البيئية عبر تقليل استهلاك الموارد الطبية وخفض التلوث والحفاظ على الصحة العامة

رئيس أسترازينيكا مصر يُثمِّن نجاح نموذج الشراكات بين القطاعين الحكومي ممثلاً في هيئة الرعاية والخاص ممثلاً في أسترازينيكا لبناء نظام صحي قوي ومرن وفعال ومستدام لتحقيق رؤية مصر للتنمية الصحية المستدامة 2030

رئيس أسترازينيكا مصر: هيئة الرعاية الصحية أحدثت تطوراً غير مسبوق في قطاع الرعاية الصحية ونفخر باستمرار التعاون معها لتقديم أفضل خدمات ورعاية صحية ممكنة

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، مع الدكتور حاتم الورداني، رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا مصر، والدكتور محمد أمين، رئيس قطاع دعم الأسواق، والدكتور أحمد قشطة، رئيس قطاع العلاقات الحكومية والمؤسسية، والمهندسة ليلي سليمان، رئيس قطاع التطور الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة.

وناقش اللقاء، منجزات التعاون بين هيئة الرعاية الصحية وشركة أسترازينيكا في العديد من الملفات المشتركة، بما في ذلك دعم مرضى الأورام وأصحاب الأمراض النادرة وتعزيز الوصول بالخدمات الصحية للمناطق النائية بتكنولوجيا التطبيب عن بُعد، ومشروعات الرعاية الصحية الخضراء، وتفعيل المستشفى الافتراضي في الإسماعيلية، وإنشاء مركز للابتكار باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مبادرات الاكتشاف المبكر للأمراض غير السارية، وتوجهات التعاون المستقبلية.

ورحب الدكتور أحمد السبكي، في بداية اللقاء برئيس شركة أسترازينيكا مصر، مثمنًا التعاون المستمر والمثمر مع هيئة الرعاية الصحية، ومؤكدًا على أهمية تعزيز هذا التعاون في المجالات المشتركة لخدمة الرعاية الصحية وتحقيق الأهداف المستقبلية

وأشار الدكتور السبكي، إلى أهمية التعاون المستمر مع أسترازينيكا في مشروعات الرعاية الصحية الخضراء، التي تهدف إلى تعزيز أمان وسلامة المرضى وتحقيق الاستدامة البيئية، بالإضافة إلى التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتشخيص المبكر للأمراض، بما في ذلك الأورام والأمراض النادرة.

وأضاف الدكتور السبكي، أن التعاون مع أسترازينيكا يشمل دعم تشغيل مستشفى رعاية الافتراضي في الإسماعيلية بعد الانتهاء من إعداد البنية التحتية الإلكترونية، بهدف تقديم الاستشارات والتشخيص الطبي عن بُعد بجودة عالية، لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين في المناطق الاستراتيجية والنائية.

ولفت رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أن التعاون مع أسترازينيكا يشمل أيضًا إنشاء مركز للابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الرعاية الصحية، وزيادة كفاءة الخدمات، وإتاحة الرعاية الصحية للجميع، ودعم الابتكار الطبي، وتقليل التكاليف، وتعزيز التفاعل بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية.

وأوضح الدكتور السبكي، أن التعاون مع أسترازينيكا يتضمن تدريب الطواقم الصحية، وإنشاء المكاتب القومية للأدوية والأمراض، مع التركيز على الأورام والأمراض النادرة، وإتاحة خدمات جديدة مثل التحليل الجيني للأدوية لضمان فاعليتها وسلامتها.

وتابع الدكتور السبكي، بأن هيئة الرعاية الصحية تبحث التعاون مع أسترازينيكا في مبادرة "Cancer Care Africa" لرعاية مرضى الأورام في أفريقيا، حيث ستشارك الهيئة بدور أساسي في رفع جودة الرعاية من خلال تدريب الكوادر الصحية، وإجراء المسوح الصحية، وتنظيم حملات توعوية، وكذلك التعاون في مبادرات الاكتشاف المبكر للأمراض غير السارية، وأبرزها الفشل الكلوي، ودراسة تأثيرها على الاستدامة البيئية عبر تقليل استهلاك الموارد الطبية وخفض التلوث والحفاظ على الصحة العامة.

ومن جانبه أعرب الدكتور حاتم الورداني، رئيس شركة أسترازينيكا مصر، عن سعادته بالتواجد مع قيادات هيئة الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن التعاون بين هيئة الرعاية وشركة أسترازينيكا يهدف إلى تحقيق رؤية مشتركة لبناء نظام رعاية صحية أكثر استدامة للأفراد والمجتمع والبيئة.

وأكد الدكتور الورداني، على أهمية هذا التعاون في مجالات الاستدامة البيئية، مثل تدشين المستشفى الميداني الأخضر على هامش مؤتمر المناخ COP27، وكذلك في مجال الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، مثل مرض الاعتلال الكلوي المزمن ضمن مبادرة كُلى، التي تم من خلالها إطلاق حملة للكشف المبكر.

وأوضح أن الشراكة تسعى إلى تعزيز كفاءة النظام الصحي من خلال التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتشخيص المبكر للأمراض المختلفة، مثل الأورام والأمراض النادرة، ودعم توليد واستخدام البيانات الصحية، تماشياً مع رؤية مصر 2030 لتحقيق الاستدامة الصحية.

وأشاد، بنجاح نموذج الشراكة بين القطاع الحكومي، ممثلاً في هيئة الرعاية الصحية، والقطاع الخاص، ممثلاً في أسترازينيكا، لبناء نظام صحي قوي ومرن وفعال ومستدام، مشيراً إلى أن هيئة الرعاية الصحية أحدثت تطوراً غير مسبوق في قطاع الرعاية الصحية، مما يعزز فخر أسترازينيكا باستمرار التعاون لتقديم أفضل خدمات ورعاية صحية ممكنة.

وحضر اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية كل من: الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة؛ والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة؛ والدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة للشؤون الصيدلية وإدارة الدواء؛ والدكتور فتحي شمس الدين، المستشار الإعلامي لرئيس الهيئة والمشرف العام على الإعلام؛ والدكتورة شيماء عبدالله، نائب مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة؛ والدكتورة مها سعيد، مدير وحدة اليقظة الدوائية؛ والدكتورة نشوى جودة، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة.