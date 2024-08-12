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تجديد الثقة بوليد جمال الدين رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 11:25 صباحاً - أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، القرار الجمهوري رقم 326 لسنة 2024، بتجديد تعيين السيد/ وليد محمد سامي محمد جمال الدين رئيساً للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير وذلك لمدة عام، اعتباراً من 12 أغسطس 2024.

يذكر أن السيد/ وليد جمال الدين كان يشغل منصب المدير التنفيذي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس من يناير 2020 ثم نائباً لرئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج بقرار جمهوري صدر في مايو 2022، فيما صدر قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين سيادته رئيسًا للهيئة في الثاني عشر من أغسطس 2022.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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