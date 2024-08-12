وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج يلتقي رئيس الصومال

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 12:31 مساءً - التقى السيد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج يوم الأحد 11 أغسطس الجاري مع رئيس الصومال د. حسن شيخ محمود، وذلك على هامش زيارة السيد وزير الخارجية الحالية لحضور حفل تنصيب الرئيس الرواندي "بول كاجامي".

وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أن السيد وزير الخارجية حرص على نقل تحيات السيد رئيس الجمهورية لنظيره الصومالي، معرباً عن تطلع مصر للاستمرار في تعزيز العلاقات الثنائية مع الصومال فى كافة المجالات بما يعود بالنفع علي مصالح الشعبين الشقيقين.

وأضاف المتحدث الرسمى، بأن السيد وزير الخارجية شدد على دعم مصر لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه. ومن جانبه، أعرب الرئيس الصومالي عن تقديره للسيد الرئيس والدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم بلاده.