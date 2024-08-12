وزير التعليم العالي يبحث مع السفير العراقي الجديد سُبل تعزيز التعاون الأكاديمي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 12:31 مساءً - د. أيمن عاشور يؤكد حرص الوزارة على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الطلاب العراقيين الدارسين بالجامعات المصرية

التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور قحطان خلف، السفير العراقي الجديد في مصر؛ لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات التعليمية والبحثية، بحضور الدكتور شريف صالح القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور ثامر البرقي مسئول القسم الثقافي بالسفارة العراقية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في مستهل اللقاء، رحب وزير التعليم العالي بالسفير العراقي، مقدمًا له التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، مشيدًا بعلاقات التعاون الوطيدة بين مصر والعراق في مختلف المجالات، وعلى رأسها المجالات العلمية والبحثية والأكاديمية، مؤكدًا حرص الوزارة على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الطلاب العراقيين الدارسين بالجامعات المصرية.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أهمية تجربة "أدرس في مصر" والتي تعتبر منصة إلكترونية تتيح للطلاب سهولة الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالبرامج الدراسية والجامعات المختصة، بهدف تأهيل الطلاب وتزويدهم بأحدث متطلبات العصر التعليمية بما يعود بالخير والتنمية على مُجتمعاتهم.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال التعليم الجامعي بين مصر والعراق، ودعم الجهود المتعلقة بالشراكات بين الجامعات في البلدين، والاستفادة من المنح الدراسية التي تقدمها مصر للطلبة العراقيين للدراسة في الجامعات المصرية.

ومن جانبه، نقل السفير العراقي بالقاهرة تحيات وزير التعليم العالي العراقي، للدكتور أيمن عاشور، مشيدًا بالرؤى والخطة الإستراتيجية التي تنتهجها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية لتطوير منظومة التعليم العالي، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والتي تربطهما علاقات قوية على كافة المستويات السياسية والثقافية والعلمية.