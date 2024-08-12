جامعة القاهرة تكشف عن خريطة أنشطتها الصيفية لدعم إبداعات وابتكارات الطلاب واكتشاف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 12:31 مساءً - أعلنت جامعة القاهرة، عن خريطة الفعاليات والأنشطة الطلابية التي تنظمها وتشارك فيها خلال فترة الإجازة الصيفية، في إطار توسيع قاعدة المشاركة بين الطلاب بما يدعم إبداعاتهم الذهنية ويدعم أصحاب المواهب الرياضية والفنية، وذلك للاستفادة من طاقات الشباب، وتعزيز الانتماء والولاء لديهم، وإبراز العناصر المتميزة منهم في مختلف المجالات.

وتتنوع الفعاليات والأنشطة الطلابية بين الآداب والفنون والعلوم والثقافة والرياضة، وأنشطة الجوالة والخدمة العامة، فضلا عن الأنشطة الاجتماعية والعلمية والتكنولوجية.

وتتنوع مجالات الأنشطة الرياضية التي تنظمها الجامعة لطلابها، لتشمل أكاديمية لكرة القدم، وأخرى لتنس الطاولة، إضافة إلى المشاركة في فاعليات دورة الشهيد الرفاعي رقم 51 لمنتخبات الجامعة.

وتتضمن أنشطة الاتحادات الطلابية، تنظيم المعسكر التدريبي لإعداد قادة المستقبل والذي يأتي هذا العام تحت عنوان (بناء الانسان وتعزيز الهوية الوطنية)، بالإضافة إلى تنظيم الملتقي القمي لأعضاء الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعات المصرية.

أما النشاط الفني، فيتضمن تنظيم ورش عمل في مجالات النحت والخزف، والتصوير الزيتي، والجرافيك والرسوم المطبوعة (استنسل - عقد وربط – باتيك - لينو)، وتصميم الإعلان، والزخرفة، والخط العربي، والأشغال الفنية (النجارة - المعادن – النسيج – توليف خامات - مجسمات.. وغيرها)، وكذلك تنظيم عدد من الورش التدريبية لطلاب الجامعة الموهوبين في مجالات الكورال والموسيقي والفنون الشعبية والعزف الفردي.

كذلك تشمل الأنشطة الثقافية، تنظيم مسابقات في مجالات القصة القصيرة، والمقال، ومجلات الحائط، ودوري المعلومات، إلى جانب تنظيم ورش تدريبية في مجالات المراسل التليفزيوني.

وتتضمن فعاليات نشاط الخدمة العامة والجوالة، تنظيم معسكر خدمة عامة لجميع الجوالين والجوالات من مختلف كليات الجامعة، كما تتضمن فعاليات النشاط الاجتماعي، تنظيم مسابقة في البحوث الاجتماعية، وورش تدريبية للشطرنج، فيما يتضمن النشاط العلمي والتكنولوجي عقد عدة ورش عمل لطلاب الجامعة في مجالات الإبداع والابتكار، والإلكترونيات، والبرمجيات، والميكاترونيك.