مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال يواصل قصف مناطق متفرقة من قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 01:29 مساءً - قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية " من خان يونس، إن الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات جوية على حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وأضاف "أبو كويك"، أن هناك تحليقًا مُكثفًا للطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية بمناطق متفرقة في غزة، كما استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط القطاع.