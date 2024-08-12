مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال يواصل قصف مناطق متفرقة من قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 01:29 مساءً - قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية " من خان يونس، إن الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات جوية على حي الصبرة جنوب مدينة غزة.
وأضاف "أبو كويك"، أن هناك تحليقًا مُكثفًا للطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية بمناطق متفرقة في غزة، كما استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط القطاع.
وأشار إلى استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف 4 منازل بالنصيرات والزوايدة وسط غزة.
وتابع: "هناك 9 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة بمدينة رفح الفلسطينية خلال 24 ساعة".
ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.
ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.