مصطفى عز العرب: وزارة الرياضة تدرب الشباب على مهن المستقبل المرتبطة بالبرمجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 01:29 مساءً - قال مصطفى عز العرب، معاون وزير الشباب والرياضة للتنمية المجتمعية، إن هناك توجيه بأهمية دعم وتمكين الشباب من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لذلك يرجى العمل على تطوير ودعم الشاب المصري نفسيا وعقليا ومهاراتيا، مشيرا إلى أن ممارسة الرياضة تعد جزاء من تمكين الشباب التي تعمل عليه وزارة الشباب والرياضة.
وأضاف «عز العرب»، خلال حواره فى برنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وهبة حسين عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «نحتفل اليوم باليوم العالمي للشباب والذي يأتي تحت عنوان «مسارات الرقمنة في طريقها للتنمية المستدامة»، فالرقمنة حاليا تقود العالم».
وأكد، أن فرص العمل الحالية والمستقبلية ستكون مرتبطة بالرقمنة والمهارات الرقمية المختلفة، مشيرا إلى أن وزارة الشباب والرياضة أدركت هذا الأمر مبكرا منذ عام 2018، إذ أجرت حصر لما يُسمى بـ«مهن المستقبل» والتي يفوق عددها 50 مهنة، وبدأت الوزراة بتدريب الشباب على تلك المجالات المرتبطة بالديجيتال والذكاء الاصطناعي، بداية من مهارات استخدام الكمبيوتر وصولا إلى مراحل متقدمة في البرمجة وصياغة وتصميم البرامج وكيفية العمل كـ«freelancer».