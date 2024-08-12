مصطفى عز العرب: وزارة الرياضة تدرب الشباب على مهن المستقبل المرتبطة بالبرمجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 01:29 مساءً - قال مصطفى عز العرب، معاون وزير الشباب والرياضة للتنمية المجتمعية، إن هناك توجيه بأهمية دعم وتمكين الشباب من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لذلك يرجى العمل على تطوير ودعم الشاب المصري نفسيا وعقليا ومهاراتيا، مشيرا إلى أن ممارسة الرياضة تعد جزاء من تمكين الشباب التي تعمل عليه وزارة الشباب والرياضة.

وأضاف «عز العرب»، خلال حواره فى برنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وهبة حسين عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «نحتفل اليوم باليوم العالمي للشباب والذي يأتي تحت عنوان «مسارات الرقمنة في طريقها للتنمية المستدامة»، فالرقمنة حاليا تقود العالم».