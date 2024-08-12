رئيس الوزراء يلتقي القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 02:26 مساءً - التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المستشار محمد الفيصل يوسف، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

وفي مستهل اللقاء، هنأ رئيس الوزراء المستشار محمد الفيصل؛ بصدور القرار الجمهوري بتكليفه بهذا المنصب، متمنياً له التوفيق في مهمته؛ وتحقيق إسهامٍ فاعل نحو تعزيز دور الجهاز المركزي للمحاسبات في مجالات المحاسبة والتدقيق، وتحقيق مبادئ الحوكمة الرشيدة.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن التقدير الكامل لدور الجهاز المركزي للمحاسبات، والحرص على التعاون وبناء مسارات من التواصل المستمر معه، من منطلق دور الجهاز المهم في تقييم الأداء، وتصويب أية إجراءات بما يُسهم في تحقيق المصلحة العليا.

من جانبه، عرض المستشار محمد الفيصل، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الجهاز، أبرز أنشطة "المركزي للمحاسبات" خلال الفترة الماضية، حيث تطرق إلى دور الجهاز في رئاسة لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية للدولة، لتعزيز جهود حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار برنامج عمل الحكومة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي.

وأوضح "الفيصل" أن الجهاز يساهم بدور فاعل في إطار هذه اللجنة التي تتولى تجميع بيانات الخطط الاستثمارية للجهات المختلفة، والتأكد من عدم تجاوز الاستثمارات العامة الكلية للدولة خلال العام المالي 2024/2025 للسقف المالي المحدد بالقرار بمبلغ تريليون جنيه، حيث تقوم اللجنة في حالة تجاوز هذا الرقم بعد التشاور والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية باقتراح أولويات الخطط الاستثمارية، وتعد اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات على رئيس الوزراء، وذلك قبل اعتماد الخطط الاستثمارية.

كما عرض القائم بأعمال رئيس الجهاز الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لاجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي)، بما يُعزز مكانة مصر الدولية في هذا المجال، حيث تولي الجهاز المركزي للمحاسبات مؤخراً رئاسة مجموعة عمل الانتوساي للرقابة على تكنولوجيا المعلومات.

وتناول النتائج الإيجابية للشراكات القائمة بين الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، والأجهزة النظيرة في البلدان المختلفة، بهدف دفع مجالات التعاون المشترك، وتبادل التجارب والخبرات، وتطوير الأداء البشري فنياً ومهنياً، سعياً لترسيخ أسس الرقابة النزيهة وتحقيق خطوات أكبر وأكثر تأثيراً في مجال مكافحة الفساد.