سفيرة البحرين بالقاهرة : مكتبة الإسكندرية تعد نموذجًا يحتذى به عربيًا ودوليًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 07:32 مساءً - استقبل الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية اليوم السفيرة فوزية بنت عبد الله، سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة، والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، وشهدت اللقاء هبة الرافعي؛ القائم بأعمال رئيس قطاع العلاقات الخارجية والمراسم بمكتبة الإسكندرية.

بحث أوجه التعاون المشترك بين مكتبة الإسكندرية والمؤسسات المماثلة في مملكة البحرين



تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين مكتبة الإسكندرية والمؤسسات المماثلة في مملكة البحرين.

وقال الدكتور أحمد زايد، إن المكتبة تضع إمكانياتها وخبراتها في ترميم المخطوطات، وفى رقمنة الكتب بالتعاون مع الأشقاء في مملكة البحرين.

وأعربت السفيرة عن سعادتها لوجودها في مكتبة الإسكندرية التي تعد نموذجًا يحتذى به عربيًا ودوليًا.

وتم خلال اللقاء تبادل الآراء حول القضايا الثقافية ذات الاهتمام المشترك، وقضية تمكن المرأة العربية.

وأكد الدكتور أحمد زايد أن التمكين الحقيقي للمرأة المصرية تم على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ممثلًا في الحقائب الوزارية، والبرلمان، وفى اعتلاء منصة القضاء جنبًا الى جنب مع الرجل.

وقال زايد إن الدولة اهتمت بقضايا المرأة وكيفية تمكينها في آخر عشر سنوات من خلال المجلس القومي للمرأة.

وأكد على ضرورة الاهتمام بالثقافة، وقال إن المكتبة ليست كتبًا فقط ولكنها تحتوي على مقتنيات ومراكز بحثية ومتاحف وقطاعات متعددة.

ورحب بأن يكون هناك المزيد من الأنشطة المشتركة مع مملكة البحرين، في مجالات متعددة مثل حفظ الكتب النادرة واستخدام التقنيات الحديثة في إدارة العمل.



وفي نهاية اللقاء قدمت السفيرة هدية تذكاريه للمكتبة، وأهداها زايد كتاب ذاكرة الإسكندرية الفوتوغرافية إلى جانب كتابين من تأليفه، بعنوان سؤال الأخلاق في مشروع الحداثة وكتاب نصوص الخروج، ثم أجرت السفيرة جولة داخل المكتبة للتعرف على مقتنياتها.