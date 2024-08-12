انطلاق دورى أبطال الساحل للسيدات فى العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 09:32 مساءً - أعلن مهرجان العلمين الجديدة عن استعداده لاستضافة دوري أبطال الساحل للسيدات، والذي سينطلق يوم الخميس المقبل، يأتي هذا الإعلان في إطار اهتمام المهرجان بتشجيع الرياضة النسائية ودعم المشاركات فيها.

ووجه منظمو المهرجان الدعوة للجماهير لحضور مباريات الدوري وتشجيع الفرق المشاركة، وأكدوا أهمية دعم اللاعبات وتشجيعهن على تقديم أفضل ما لديهن.

تعتبر هذه البطولة رسالة واضحة على اهتمام مصر بتطوير الرياضة النسائية وإعطائها المكانة التي تستحقها، كما أنها تساهم في نشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة للنساء وتعزيز ثقتهن بأنفسهن.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.