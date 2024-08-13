الصحة: توقيع بروتوكول تعاون لتدريب أطباء الجهاز الهضمي والمناظير على أحدث...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 10:28 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة والسكان ، توقيع بروتوكول تعاون بين أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني ، وشركة دار العلم للخدمات الطبية؛ بهدف تعزير مهارات الأطباء في التشخيص الدقيق لأمراض الباطنية والجهاز الهضمي، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البرتوكول يتضمن تنظيم عدد من البرامج التدريبية لمدة عام، لأطباء الجهاز الهضمي والمناظير بمحافظات القاهرة، والإسكندرية، والغربية ، والدقهلية، وأسيوط، والمنيا، وتهدف تلك البرامج إلى تعزيز مهارات الأطباء في استخدام تقنيات الموجات فوق الصوتية، للوصول للتشخيص الدقيق لحالات الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي، مضيفاً أن البرامج التدريبية ، تشمل التطبيق العملي للتقنيات المتقدمة في تصوير الأعضاء الداخلية ، وتقييم الحالات المرضية، مثل التهابات المعدة وحالات ارتجاع المرئ، بالإضافة إلى وضع خطط العلاج.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن البرامج التدريبية تعمل على إتاحة الفرصة لشباب الأطباء بمختلف المستشفيات والمراكز على مستوى الجمهورية، للإطلاع على أحدث تقنيات تشخيص أمراض الجهاز الهضمي، واستخدام وسائل التشخيص المختلفة، مما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

ومن جانبها نوهت الدكتورة سحر فرج مدير عام أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، أنه تم تجهيز القاعات بأحدث الوسائل التعليمية والتدريبية ، بالإضافة إلى المعامل المتخصصة في مجال مناظير الجهاز الهضمي ، وذلك لتنفيذ الجانب العملي من البرامج التدريبية، وكذلك التنسيق مع مدربين من أساتذة واستشاريين الجهاز الهضمي، مشيرة إلى أنه سيتم تقسيم مجموعات المتدربين ، بحيث تضم كل مجموعة 30طبيب، ليتمكن الطبيب من تطبيق كل المهارات العملية، بالإضافة إلى وجود فريق من الأكاديمية للإشراف على تنفيذ البرامج التدريبية.