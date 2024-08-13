إبراهيم عبد الجواد: أهم مكاسب مهرجان العلمين الجديدة أن المدينة وفرت فرص العمل للشباب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 10:29 صباحاً - قال الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، إن الشباب الذين يعملون في مدينة العلمين الجديدة، أكدوا له استمتاعهم الكبير بالعمل في هذه المدينة الساحرة، مشيرين إلى أن الأجواء فيها رائعة فضلا عن توفير أماكن الإقامة المناسبة، بالأجور المجزية.

جاء ذلك، خلال تقديمه حلقة جديدة من برنامج "صباح العلمين"، والذي يقدمه مع الإعلامية لما جبريل من قبل مدينة العلمين الجديدة، اليوم الثلاثاء.

أضاف عبد الجواد: "أنا ببقى عايز اسمع من الناس رأيهم في العلمين، كتير من الشباب اللي شغالين هنا أكدوا إن المكان نظيف والمرتبات كبيرة، والمكان على مستوى عالي جدا، الشباب بييجوا هنا مش عايزين يروحوا وبيكونوا في أحسن حال، العلمين بقت سبب كبير في توفير فرص العمل للشباب".

مهرجان العلمين الجديدة

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.